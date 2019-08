Treno fermo sotto al sole: odissea per 270 passeggeri E' intervenuta la Protezione Civile con vigili del fuoco e ambulanze

Odissea per 270 passeggeri a bordo di un treno che, per problemi di energia elettrica, si è fermato per diverse ore nella stazione di Sicignano degli Alburni. L'intercity Roma – Taranto è rimasto bloccato intorno alle 10 del mattino a causa di un “guasto temporaneo all'infrastruttura tra Romagnano e Bella Muro”, specifica Trenitalia, accumulando ritardi che hanno raggiunto i 180 minuti. Coinvolti tre convogli.

Le persone a bordo sono state costrette a scendere a terra con temperature che hanno raggiunto quasi i 40 gradi. Sul posto sono intervenuti in soccorso i carabinieri della locale stazione, i vigli del fuoco, la protezione civile e alcuni rappresentanti del Comune salernitano. Il sindaco di Sicignano degli Alburni ha fatto arrivare in stazione centinaia di bottigliette d'acqua, supporto anche da alcune attività commerciali della zona e dei cittadini che hanno prestato il proprio sostegno alle persone, provenienti da tutta Italia, coinvolte in un incubo che è durato quasi 4 ore.

Gara di solidarietà e massima attenzione per i bambini e le persone anziane. Intanto, mentre i tecnici erano al lavoro per riparare il guasto, Trenitalia ha inviato un servizio sostitutivo con bus che ha portato finalmente i passeggeri nelle diverse stazioni.