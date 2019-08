Si perde in montagna, salvato dai carabinieri forestali Disavventura per un 22enne battipagliese ritrovato ad "Atrano" di Campagna

Si era perso a ferragosto, con una telefonata al 112 arrivata alla stazione carabinieri forestali di Battipaglia che lanciava l'allarme. I militari, coadiuvati dai colleghi di Acerno, si sono messi sulle tracce di un 22enne originario di Battipaglia.

Il giovane è stato rintracciato in località "Atrano", zona alta di montagna, nel territorio di Campagna: i forestali lo hanno raggiunto dopo ore di cammino lungo sentieri impervi, tra rovi e arbusti.

Provato e disidratato, il 22enne ha ricevuto i primi soccorsi. Rintracciata anche l'auto, una Mini One, con la quale era salito in montagna per poi restare bloccato senza poter proseguire. Il veicolo si trovava a "Tempa Paradiso", sempre nel territorio di Campagna.