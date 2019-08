Incidente tra camion in galleria:traffico bloccato,due feriti Disagi per gli automobilisti, lunghe code. Sul posto vigili del fuoco, 118, Anas e polizia

Incidente tra due camion sull’autostrada A2 del Mediterraneo, dopo l'uscita di Contursi, nella galleria Sant'Angelo, all’altezza di Postiglione. I due mezzi pesanti si sono scontrati per cause ancora da accertare, finendo di traverso sulla carreggiata. Nel violento scontro sono rimasti feriti i due conducenti, uno di loro incastrato tra le lamiere contorte. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Eboli e di Sala Consilina per liberare il malcapitato e i soccorsi del 118, le sue condizioni sarebbero gravi. E' stato portato nell'ospedale di Polla.

Intanto il traffico in direzione sud è provvisoriamente bloccato al km 53,400. Il personale Anas (Gruppo FS italiane) e le Forze dell’Ordine sono sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile, mettendo in sicurezza l'area.

Lunghe code e disagi per gli automobilisti in una giornata già a rischio per il controesodo di agosto.