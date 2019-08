Tamponamento a catena in galleria: coinvolte 8 auto Sul posto vigili del fuoco e le forze dell'ordine: diversi feriti, interviene l’elisoccorso

Ancora un incidente stradale sulle strade salernitane. Tamponamento a catena lungo la A2 del Mediterraneo, in direzione nord, tra Petina e Sicignano, nella galleria di Castelluccio. Sarebbero otto le vetture coinvolte, per cause ancora da accertare, nello schianto. Diversi i feriti.

Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, la Polizia stradale, i tecnici dell’Anas e i sanitari del 118. Non ci sarebbero feriti gravi.

Intanto sono pesanti le ripercussioni sul traffico veicolare, totalmente paralizzato.

Sul posto anche l’elisoccorso per il recupero e il trasporto degli automobilisti coinvolti nello schianto.