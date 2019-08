Bimbo sta soffocando con un pezzo di banana:pompiere lo salva A intervenire il vigile del fuoco Giovanni Candura che si trovava in autostrada

Un bimbo ha rischiato la vita sull'A2 del Mediterraneo, all'altezza di Sicignano degli Alburni.

Stava soffocando a causa di un pezzo di banana rimasto incastrata in gola. Il piccolo era in auto con la famiglia, in partenza verso il Sud per le vacanze.

I genitori, resisi conto di quanto stava avvenendo, si sono fermati su una piazzola di sosta e hanno allertato i soccorsi. Sul posto era presente una squadra dell'Anas, stava arrivando una pattuglia della polizia stradale di Sala Consilina, ma a salvare il bambino è stato il provvidenziale intervento di un vigile del fuoco, Giovanni Candura, che era diretto a Caltanissetta. L'uomo ha messo in atto la manovra di Heimlich riuscendo a salvare la vita al piccolo.