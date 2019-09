Paura sulla Salerno-Avellino: auto in fiamme L’incendio si è verificato a pochi metri dall’uscita di Fisciano

Si sono vissuti istanti di paura la scorsa sera sul raccordo Salerno-Avellino dove ha preso fuoco un’auto. L’incendio si è verificato pochi metri prima dell’uscita di Fisciano, in direzione Sud. L’uomo che era alla guida della Swift è riuscito a fermare il veicolo e mettere in salvo le altre persone che si trovavano all’interno della vettura. I vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente, hanno provveduto a sedare le fiamme e a mettere in sicurezza il veicolo.