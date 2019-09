Finisce con lo scooter contro un muro: muore 17enne Il giovane, originario di Angri, stava rientrando da una serata con gli amici

Tragedia nella notte sulla Statale sorrentina, un 17enne, Alfonso Manzi, è morto in un drammatico incidente con il suo scooter. Il ragazzo ieri sera intorno alle 23.30 stava rientrando da una serata trascorsa in Costiera con gli amici. Era a bordo del suo scooter Sh125 quando, per cause ancora da accertare, mentre stava attraversando una curva ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un muro di contenimento della carreggiata.

E' successo nel tratto di strada tra Castellammare e Vico Equense. Per il 17enne non c'è stato nulla da fare, inutili i soccorsi, i medici del 118 arrivati sul luogo del sinistro hanno solo potuto accertarne il decesso, troppo gravi le ferite riportate nello schianto.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Sorrento che hanno effettuato i primi rilievi per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Ancora sangue dunque sulle strade di un'estate nera, durante la quale si sono spente troppe giovani vite.