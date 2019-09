Incidente tra due auto: coinvolti dei bambini L'impatto frontale nei pressi dell'Università di Salerno

Scontro frontale tra due auto nei pressi dell'Università di Salerno. L'incidente, per cause ancora da accertare, si è verificato in via Caccioppoli questa mattina, nelle vicinanze del parcheggio multipiano del campus. Le due vetture hanno impattato frontalmente con violenza, distrutta la parte anteriore della carrozzeria. In una delle due auto era presente una famiglia con dei bambini a bordo.

Sul posto sono intervenute due squadre de La Solidarietà di Fisciano, per soccorrere i feriti.