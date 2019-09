Maltrattamenti in famiglia: arrestato un 40enne L'uomo avrebbe perseguitato l'ex convivente. La malcapitata si è così recata dai carabinieri

Maltratta l'ex convivente: beccato dai carabinieri un 40enne di Baronissi. Al lavoro i militari della Stazione di Agropoli, che ieri pomeriggio hanno arrestato in flagranza l'uomo, denunciando sia lui, sia un altro 40enne già noto alle forze dell'ordine, che era in sua compagnia,.anche per detenzione abusiva di armi. A dare l'allarme la presunta vittima del 40enne che si è allontanata dall’abitazione del suo ex per recarsi alla Stazione Carabinieri di Agropoli e denunciare i reiterati episodi di maltrattamenti in famiglia subiti nel corso della convivenza, segnalando la presenza dell'uomo proprio nei pressi della caserma, accompagnato da un'altra persona. I militari hanno rintracciato i due, trovati in possesso di diversi coltelli a serramanico, un tirapugni metallico e un bastone animato. L’ex convivente è stato arrestato e condotto nel carcere di Vallo della Lucania, mentre l’altro 40enne è stato denunciato per detenzione abusiva di armi ed oggetti atti ad offendere.