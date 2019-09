Incendio a Sarno: fermati possibili piromani In caserma dei ragazzi, sarebbero stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza

Forse a una svolta le indagini per risalire agli autori dell'incendio che, nella serata di ieri, ha distrutto il Monte Saretto, minacciando le abitazioni di Sarno. Le forze dell'ordine avrebbero infatti fermato, nelle ultime ore, due ragazzi che sarebbero coinvolti insieme ad altri coetanei nella vicenda. I giovani, portati in caserma, sarebbero stati individuati grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti in strada. Dietro al devastante rogo che ha portato all'evacuazione di circa 200 persone, potrebbe dunque esserci stata una ragazzata che poteva finire in tragedia, viste le proporzioni assunte dall'incendio.