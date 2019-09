Crede sia un cinghiale, ma spara e uccide il padre Tragedia di caccia a Postiglione: la vittima è un 65enne colpito dal figlio. Fucili sequestrati

Tragedia tra i monti salernitani: il 65enne Martino Gaudioso ha perso la vita ieri nel territorio di Postiglione. Era andato a caccia di cinghiali insieme al figlio: la tragedia è avvenuta in un'area montana dove la vegetazione è particolarmente fitta.

Stando alla ricostruzione delle forze dell'ordine, padre e figlio erano appostati a non molta distanza tra loro: il giovane, 34 anni, ha sentito un rumore ed ha sparato. Ma tra la vegetazione non c'era un cinghiale, bensì il padre. Immediatamente ha fatto scattare l'allarme, ma per il 65enne non c'è stato nulla da fare.

Il 34enne ha ricostruito la vicenda, ora la sua posizione è al vaglio della magistratura mentre i fucili da caccia sono stati sequestrati. Sconcerto a Postiglione per la tragedia che ha funestato la battuta di caccia della famiglia Gaudioso, conosciuta per la passione venatoria.