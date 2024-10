Restyling Arechi e Volpe, sono quattro le ditte in corsa per il bando Iniziato il lungo iter di valutazione e assegnazione dei lavori

Consorzio Energos, Dvc, Matarrese e Consorzio Research: sono questi i nomi delle capogruppo delle quattro cordate che si sfideranno per aggiudicarsi l’appalto da 103 milioni di euro per il restyling dello stadio Arechi e la riconversione del campo Volpe. Nell'ultimo incontro tenutosi ieri negli uffici dell'Arus, nel cuore della Mostra d'Oltremare a Napoli, la neo-commissione presieduta da Pasquale Manduca ha dato il via libera all'apertura delle buste e in particolare con attenzione sulle migliorie proposte dagli operatori economici rispetto al progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dalla Milan Ingegneria negli scorsi mesi. Lo riporta "La Città di Salerno" nell'articolo a firma di Alessandro Mosca.

Adesso si attenderà la convocazione delle prossime sedute di gara per completare la valutazione dell’offerta tecnica e procedere poi con la valutazione di quella economica. Soltanto al termine di questo iter potrà arrivare la tanto attesa fumata bianca e l’aggiudica dell’appalto. La Regione Campania spera nel termine dell'iter entro la fine dell'anno per potersi iniziare i lavori ad inizio 2025.