Si avventura sui monti per cercare funghi ma si perde, salvato A trarlo in salvo il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania

Si allontana per cercare funghi e si perse. Si è appena concluso l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania CNSAS, mobilitato per un uomo, originario di Casola di Napoli, disperso sui Monti Lattari.

Il malcapitato, un uomo di mezza età, era partito da solo da Gragnano e mentre era intento alla ricerca di funghi ha smarrito il sentiero, anche a causa della nebbia. Non riuscendo più ad orientarsi ha allertato il 112 dei carabinieri, che hanno immediatamente girato l’allarme al CNSAS.

Sul posto sono giunte due squadre di tecnici del CNSAS che, in collaborazione con la PC MILLENNIUM, hanno raggiunto il disperso che è stato sempre in contatto telefonico con la Direzione operazioni del CNSAS. L’uomo, ritrovato a Scala, in località Santa Maria dei Monti, è stato quindi messo in sicurezza dai tecnici e le sue condizioni valutate dai sanitari del CNSAS ed infine accompagnato a valle senza ulteriori problemi.