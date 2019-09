Auto si capovolge all'alba: ferita una ragazza La giovane è stata portata in ospedale a Vallo della Lucania

Incidente stradale all'alba sulla strada tra Agropoli e Castellabate. Intorno alle 4 di questa mattina, per cause da accertare, una vettura si è capovolta, finendo al centro della carreggiata, in contrada Archi.Sul posto è intervenuta un'ambulanza che stava rientrando da un altro intervento. All'interno della vettura c'era una ragazza, una 20enne originaria di Agropoli, che è stata condotta all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Le sue condizioni non sarebbero gravi.