Scovata piantagione di cannabis: arrestati due uomini Estirpati 75 chili di piante

Scoperta dai carabinieri una piantagione di cannabis. Questa mattina, in un’area montuosa ricadente nel comune di Sicignano degli Alburni, due uomini F. T., 55enne del luogo e C. M., 57enne di Angri, sono stati arrestati in flagranza di reato dal personale della locale Stazione dei Carabinieri in un’operazione congiunta con il personale della Sezione Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Eboli, poiché sorpresi nella coltivazione abusiva di circa 50 piante di canapa indiana.

I due sono stati bloccati all’interno della piantagione proprio mentre erano intenti ad irrigare e curare le piante. L’immediato intervento di tutti i militari che avevano circondato l’intera area ha consentito di bloccare i due uomini senza che potessero avere possibilità di fuga. Dopo la perquisizione sul posto, i militari si sono recati, insieme agli arrestati, nelle rispettive case al fine di eseguire una perquisizione domiciliare. Al termine delle operazioni sono stati trovati e sequestrati diversi oggetti relativi alla coltivazione, tra cui un coltello a serramanico e diversi semi di canapa, in aggiunta a tutte le piante di varia grandezza che sono state estirpate per un peso complessivo di circa 75kg.

I due si trovano ora agli arresti domiciliari.