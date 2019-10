Esplode autocisterna, tragedia a Campagna: muore lavoratore Un 41enne investito dallo scoppio del mezzo: era padre di una bambina piccola

Ancora una tragedia sul lavoro in provincia di Salerno: nel pomeriggio, intorno alle 16, un dipendente di 41 anni, Cosimo Cuozzo, ha perso la vita dopo l'esplosione di un'autocisterna avvenuta a Campagna, in località Pone Sele.

L'incidente è avvenuto nei pressi di un'azienda che si occupa di lavori di espurgo. La vittima era impegnata in interventi di saldatura e manutenzione alla parte posteriore del mezzo, quando è avvenuta la deflagrazione.

Lo scoppio purtroppo non ha lasciato scampo all'uomo, investito in pieno dall'esplosione che l'ha ucciso praticamente sul colpo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del Vopi, la Croce Rossa, oltre naturalmente ai carabinieri della compagnia di Eboli e ai vigili del fuoco. Il medico legale ha provveduto ad un primo esame esterno.

La procura di Salerno ha aperto un'inchiesta, praticamente certo il conferimento d'incarico per l'autopsia. La salma del malcapitato si trova ora presso l'obitorio dell'ospedale "Maria Santissima della Speranza" di Eboli.

I caschi rossi hanno messo in sicurezza l'area, mentre i militari dell'Arma hanno avviato le indagini per ricostruire le circostanze nelle quali è maturata l'ennesimo incidente mortale su un luogo di lavoro. Una conta sempre più drammatica che sembra non finire mai.

"Siamo addolorati - ha detto il sindaco di Campagna, Roberto Monaco - per questa perdita che scuote la nostra comunità. Era un giovane lavoratore peraltro con una bambina piccola e quindi il dolore è ancora più grande per tutti noi. Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di immane dolore".