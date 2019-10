Malore alla guida, finisce contro un muro e muore La tragedia in Cilento. A perdere la vita un 62enne

Tragedia questa mattina all'alba in Cilento, a Moio, Agropoli. Un 62enne ha avvertito un malore mentre si trovava alla guida della sua auto. E' così finito fuori strada con la vettura, schiantandosi contro il muro.

A dare l'allarme dei passanti, sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e i carabinieri. I sanitari hanno provato per diverso tempo a rianimare il 62enne ma per lui non c'è stato nulla da fare.