Ruba utensili in un deposito e fugge: inseguito e arrestato Un 22enne di Campagna è stato sorpreso dal proprietario e poi fermato dai carabinieri

Un 22enne di Campagna è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione sorpreso mentre rubava in un'abitazione del centro storico. Secondo i militari il giovane avrebbe forzato il lucchetto della porta d'ingresso di un deposito, dal quale avrebbe sottratto macchine utensili ed attrezzi vari. Ma il proprietario si è accorto del furto, ed ha inseguito e raggiunto il giovane facendosi riconsegnare l'attrezzatura rubata.

Durante la telefonata ai carabinieri, il 22enne è riuscito a divincolarsi e a darsi alla fuga in sella ad una mici. I militari lo hanno però raggiunto e bloccato in una piazza non distante. Il giovane è stato arrestato, ed ora si trova ai domiciliari.