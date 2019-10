Contromano in autostrada: aveva 28 kg di droga in auto Il fuggivo è scappato a un posto di blocco della polizia stradale, è caccia all'uomo

Non si ferma a un posto di blocco e imbocca l'autostrada contromano per sfuggire a un controllo delle forze dell'ordine. E' successo sabato sera, in azione personale della Sottosezione Polizia Stradale di Angri, sull'autostrada A/3 NA-SA, all’altezza del km 24, nei pressi dello svincolo di Castellammare di Stabia. Il guidatore, anziché ottemperare all’ordine, improvvisamente e pericolosamente avrebbe invertito il senso di marcia in direzione Napoli, percorrendo la rampa autostradale contromano e zig-zagando tra le auto che in quel momento erano sulla carreggiata, mettendo a rischio la propria e l’altrui incolumità. Vistosi inseguito, avrebbe poi imboccato l’uscita di Boscoreale, continuando la propria folle corse tra le auto e i numerosi pedoni del sabato sera del centro urbano.

L’inseguimento per le vie cittadine è terminata in via Passanti di Terzigno, dove il conducente ha abbandonato l’auto dandosi alla fuga tra i campi, facendo perdere le proprie tracce. All’interno dell’auto sono stati trovati 28 chili di marijuana insieme ad altro materiale utile per la coltivazione, raccolta, e confezionamento per la vendita sul mercato locale. In corso le indagini della Procura oplontina per risalire all’organizzazione che gestisce la coltivazione, la produzione e la vendita sul mercato della sostanza stupefacente sequestrata.