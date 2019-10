Sequestrati dalla municipale due motorini senza assicurazione In località Madonna del Monte intensificati i controlli sulla verifica del codice della strada

In azione la polizia municipale in località Madonna del Carmine, ad Agropoli. Dopo aver messo in atto una serie di attenti controlli sulla verifica del codice della strada, i militari hanno sottoposto a sequestro amministrativo due motocicli senza assicurazione. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Adamo Coppola, oltre all'attenzione riservata alla salvaguardia del territorio in materia di abusi edilizi, ha richiesto una precisa azione di contrasto anche nei confronti degli utenti della strada che non rispettano le apposite norme.

A dirigere le attività, il capitano Antonio Cantarella, coadiuvato da agenti e sotto il coordinamento del comandante della polizia municipale, maggiore Carmine di Biasi.

Attenzione e controlli annunciati anche nei prossimi giorni in diverse località del territorio comunale.