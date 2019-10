Scivola mentre raccoglie castagne e finisce in una scarpata Salvato un 69enne dal Soccorso Alpino e Speleologico

E' inavvertitamente scivolato in una scarpata mentre stava raccogliendo castagne, in località Pettine, nell'area di Carbonara, a Giffoni Valle Piana. Paura per un 69enne che questa mattina è stato messo in salvo da un intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania.

Immediato l'allarme al 118 che ha allertato sia l’elisoccorso di Salerno che il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania.

L’uomo è stato raggiunto dai tecnici del CNSAS e dall’elisoccorso 118 di Salerno, è stato stabilizzato dai sanitari, posto su una barella e poi trasportato tramite verricello. Sul posto anche il Soccorso Montano di Giffoni Valle Piana.