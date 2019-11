Scontro tra due auto: tre i feriti Incidente in piazza Quaranta a San Pietro al Tanagro

Tre feriti e due auto completamente distrutte. E’ il bilancio dell’incidente avvenuto ieri sera a San Pietro al Tanagro, dove una Nissan e una Fiat Punto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate in piazza Enrico Quaranta.

A bordo di una macchina c’erano quattro persone, nell’altra un uomo. Tre i feriti ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasferito i passeggeri all’ospedale di Polla e i carabinieri della compagnia di Sala Consilina per ricostruire la dinamica dell’incidente.