L'ultimo grande dono di Francesco,donati gli organi del 37enne Il giovane era in coma dopo un drammatico incidente stradale sulla Cilentana

Non ce l'ha fatta il giovane Francesco Farro, il 37enne coinvolto in un drammatico incidente stradale verificatosi domenica 27 ottobre sulla Cilentana, nei pressi dello svincolo di Agropoli Nord. Si è spento all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno dove era stato trasferito in coma dopo il precedente ricovero all’ospedale di Battipaglia. Un lutto che ha sconvolto amici e familiari, nonostante l'estremo dolore i genitori hanno rivolto un estremo gesto d'amore dando il via libera per l’espianto degli organi del giovane. Francesco non si era mai risvegliato dopo lo schianto, da subito i medici avevano dato poche speranze su una sua ripresa.

Tre le auto coinvolte, un' Alfa Romeo con a bordo dei ragazzi di Santa Maria di Castellabate, che viaggiava in direzione sud, e una Alfa Giulia con a bordo quattro giovani di Capaccio e Albanella che proseguivano in direzione opposta. Quest’ultima vettura è finita contro la Smart con a bordo Francesco Farro e la compagna. Sopraggiunta la morte cerebrale, i genitori con un atto di grandissima umanità, hanno acconsentito al prelievo degli organi. Al termine dell’osservazione di morte il Centro Regionale Trapianti Campano ha dato il via alle varie equipe, alcune provenienti da fuori regione, che hanno raggiunto l’ospedale di via san Leonardo ed effettuato il prelievo degli organi. Quella di Francesco non è stata l’unica donazione nelle ultime 48 ore al Ruggi. Precedentemente, nella notte tra lunedì e martedì, donati gli organi di un uomo di 59 anni giunto al Pronto Soccorso a seguito di ictus cerebrale.