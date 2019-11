Studente travolto da un treno mentre attraversa i binari:grave Sospeso il traffico ferroviario, cancellati diversi convogli, disagi per pendolari e viaggiatori

Tragedia sfiorata questa mattina alla stazione ferroviaria di Angri, da una prima ricostruzione di quanto accaduto pare che uno studente sia stato travolto da un convoglio sul primo binario mentre si accingeva a raggiungere il secondo. Non si sarebbe accorto del sopraggiungere di un treno e sarebbe stato sbalzato contro la parte laterale di una carrozza. Molte le persone che hanno assistito alla drammatica scena, il giovane è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale "Umberto I" di Nocera Inferiore.

Dalle 7.25 il traffico ferroviario è stato sospeso per permettere alle autorità giudiziarie di effettuare i rilievi del caso, in ripresa graduale dalle 9.20, cancellati numerosi convogli, attivi servizi sostitutivi con bus da Torre Annunziata e Nocera Inferiore, molti i disagi per i viaggiatori e i pendolari sulla linea convenzionale Napoli Salerno.