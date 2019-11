Prende pensione della madre morta e reddito di cittadinanza Beccata dalla finanza una 56 di Agropoli, sequestro di beni per 67mila euro

Percepiva la pensione della madre morta e il reddito di cittadinanza, beccata dalla Guardia di Finanza. Su disposizione della procura di Vallo della Lucania le fiamme gialle del comando provinciale di Salerno hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni per 67mila euro nei confronti di una donna di Agropoli. Dalle indagini sarebbe emerso che avrebbe percepito indebitamente il denaro erogato ai danni dello stato pur non avendone più diritto dalla data del decesso, risalente al 2013.

La 56enne di Agropoli avrebbe approfittato della mancata comunicazione da parte dei funzionari dell'anagrafe della morte dell'anziana agli uffici dell'Inps continuando così a riscuotere le rate della pensione da 1200 euro mensili, accreditate su un conto corrente postale cointestato con la madre per un totale di 67mila euro, fino al mese di marzo del 2018.

I militari avrebbero inoltre accertato che l'indagata, nonostante percepisse la pensione, non avesse esitato a chiedere e ottenere dall'Inps il reddito di cittadinanza, per un importo di 260 euro mensili. Anche per questo motivo è stata denunciata alla procura di Vallo della Lucania. Sequestrato dalle fiamme gialle un immobile, un'auto e il denaro trovato sui conti correnti, sospeso il sussidio.