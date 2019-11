VIDEO|Violente mareggiate in Costiera, scuole chiuse e danni Le onde fanno paura a Positano, la Giunta Regionale chiede lo stato di emergenza

Il maltempo che si è abbattuto sul salernitano non ha risparmiato la Costiera Amalfitana, oggi scuole chiuse ad Amalfi per le avverse condizioni meteo. A deciderlo il sindaco Daniele Milano, che ha emanato un'ordinanza a causa delle condizioni meteomarine proibitive, con raffiche di vento che soffiano fino a 80 chilometri.

Nella stessa ordinanza, oltre la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado del territorio comunale, il divieto ha riguardato anche il transito e la sosta per veicoli e persone sul Lungomare dei Cavalieri. Ingenti i danni al comune della Divina, la forza del mare ha danneggiato il molo Pennello e il molo Darsena, invadendo le principali arterie cittadine, spingendosi fino al garage Sita e coinvolgendo diverse auto in sosta. Distrutto in parte l'arredo urbano, le balaustre, divelte alcune panchine. Al lavoro tutta la serata di ieri i volontari della Millenium Amalfin con gli uomini della Protezione Civile locale.

I disagi non hanno risparmiato il litorale di Atrani,allagata la piazza, rotti gli ormeggi di diverse barche a Maiori, problemi anche a Conca dei Marini, Scala, Ravello dove un albero è stato spezzato dal forte vento a Villa Rufolo. Diverse le tettoie e i cartelli divelti. Il mare fa paura anche a Positano dove l'acqua del mare ha superato la spiaggia ed è entrata in alcuni locali.

Imponenti raffiche di vento e allerta anche nell'agro nocerino. A Pagani chiuse oggi tutte le scuole di ogni ordine e grado, la disposizione arriva in concomitanza alla necessità di effettuare sopralluoghi negli istituti scolastici per accertare che non siano stati danneggiati dal maltempo. Controlli nelle zone di Nocera Inferiore a rischio idrogeologico attraversate da corsi d'acqua. In ginocchio le aziende agricole di Sarno, San Valentino, San Marzano, Angri, Scafati finite sommerse dall'acqua. Ingenti i danni alle coltivazioni.

La Giunta regionale della Campania ha conferito al governatore Vincenzo De Luca il mandato di richiedere lo stato di emergenza da inoltrare al Consiglio dei Ministri tramite il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

(Nel video le spettacolari immagini riprese in diretta da Antonio Severino ad Amalfi)