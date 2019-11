Maltrattamenti su animali:denunciati 4 cacciatori di cinghiali L'operazione di Carabinieri ed Enpa: scoperte diverse irregolarità

Scoperte dai carabinieri e dall'Enpa diverse irregolarità a carico di una squadra di cacciatori di cinghiali pronti per l’attività venatoria nella loro area.

I 4 cacciatori sono stati denunciati. Domenica mattina, durante un servizio di controllo sul territorio di Campagna, al controllo sulla detenzione dei cani, della documentazione e delle armi sarebbe stato appurato che un fucile sarebbe stato modificato in modo da aumentare la potenzialità offensiva mediante l’aumento della capacità del serbatoio da 3 a 5 colpi, scoperta anche la detenzione di un munizionamento a pallettoni, vietato durante la caccia al cinghiale.

Inoltre i cani sarebbero stati sistemati in box non idonei poiché piccoli per ospitare più animali, alcuni legati tra loro con catene cortissime, modalità che non permetteva agli animali di assumere posizioni sicure durante il tragitto e di non potersi sollevare.

Gli animali, sprovvisti di microchip sono stati regolarmente registrati dal personale medico dell’Asl di Salerno.