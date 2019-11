Si ribalta con la gru, paura per un operaio E' successo a Campagna, l'operaio stava lavorando per alcuni interventi sulla carreggiata

Si è ribaltato mentre stava lavorando a bordo della gru. Sono stati momenti di panico quelli vissuti da un uomo impegnato a svolgere degli interventi di manutenzione della carreggiata. E' successo questa mattina in località Quadrivio, a Campagna.

L'operaio che si è ribaltato è stato immediatamente soccorso da alcuni automobilisti di passaggio. Non ha riportato gravi ferite e non è stato trasportato in ospedale, per lui solo tanta paura.

Intanto sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per ricostruire la dinamica del sinistro.