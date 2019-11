Bomba carta nella notte ad Angri: torna l'incubo del racket Distrutta una cooperativa di pulizie

Un boato ha squarciato la notte ad Angri. Paura in Corso Vittorio Emanuele, dove una bomba carta è stata fatta esplodere davanti all'ingresso della cooperativa di pulizie Omega Service, distrutto dalla deflagrazione. Danni anche al negozio adiacente e a diverse auto parcheggiate nelle vicinanze. Grande spavento per i residenti che hanno avvertito l'esplosione.

Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Nocera Inferiore, transennata l'area per la messa in sicurezza. Le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi stanno indagando per risalire agli autori del gesto intimidatorio. L'ombra del racket torna nel comune dell'agro nocerino.