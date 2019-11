Incendio in casa del sindaco Servalli: ferito il figlio A Cave de'Tirreni sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza della Croce bianca

Paura questa mattina nell'abitazione del primo cittadino di Cava de'Tirreni, Vincenzo Servalli, a causa di un incendio divampato improvvisamente. E' accaduto in via Sabato Martelli Castaldi, sul posto sono subito intervenute le squadre dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme e un'ambulanza della Croce Bianca per mettere in sicurezza la famiglia. L'incendio si è propagato in pochi secondi, il fumo acre ha avvolto l'intera casa.

Da una prima ricostruzione sembra che il rogo sia scoppiato a causa di un apparecchio elettrico lasciato accidentalmente acceso sul divano.

In casa c'erano la moglie e il figlio, il quale sarebbe rimasto lievemente ustionato.