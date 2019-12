Posti di blocco e controlli: multe e denunce a Cava La polizia in azione anche nelle frazioni

Controlli della polizia nel territorio di Cava de' Tirreni. Al lavoro gli agenti del commissariato coadiuvati da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania. Hanno effettuato sette posti di blocco in città e nelle frazioni limitrofe, sottoponendo a controllo 88 persone, di cui 45 con precedenti penali, e 54 veicoli. Elevate 15 contestazioni al codice della strada, in particolare, ben cinque violazioni per guida senza copertura assicurativa, due per guida senza patente, cinque per guida con veicolo non sottoposto alla revisione periodica, due violazioni per guida facendo uso di telefono cellulare. Inoltre gli agenti hanno denunciato due persone: il primo un pregiudicato trovato in possesso di un coltello con punta acuminata; il secondo per favoreggiamento personale, perché l’auto che stava usando era stata individuata qualche giorno prima come la vettura utilizzata per un tentato furto di un veicolo parcheggiato in zona via XXV Luglio, sventato dagli agenti di polizia dopo una segnalazione al 112, ma i cui autori erano riusciti a sottrarsi alla cattura. Intanto proseguono le indagini per individuare i responsabili.