"Vergogna per l'esibizione del neomelodico pregiudicato" Niko Pandetta a Fisciano, la denuncia del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli

Un'esibizione all'aperto, che ha richiamato decine e decine di persone. E che ha scatenato un putiferio. L'esibizione del cantante neomelodico Niko Pandetta nei pressi di un bar di Fisciano ha visto la presa di posizione del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

"Vergogna per l'esibizione del neomelodico pregiudicato, molto probabilmente non autorizzata", le parole affidate ai social dall'esponente dei Verdi a Palazzo Santa Lucia. Non è la prima volta che Borrelli mette nel mirino Pandetta, che ha fatto strada nel panorama della musica neomelodica.

L'artista ha fatto tappa a Fisciano a ridosso delle festività natalizie, e la sua esibizione è ora diventata un "caso".