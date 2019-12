Concerto con dedica ai camorristi: chiuso il locale a Fisciano La decisione del questore

Disposta la chiusura per il locale che alla vigilia di Natale ha ospitato un concerto del cantante neomelodico Vincenzo Niko Pandetta con dedica ai camorristi attualmente detenuti in carcere con il regime del 41 bis.I carabinieri della compagnia di Mercato San Severino hanno acceratato che nel giorno della vigilia di Natale, la titolare del locale "Black and White" ha organizzato uno spettacolo, senza autorizzazioni, dove si è esibito un cantante neomelodico, noto pregiudicato catanese, dedicando una canzone ai detenuti sottoposti al regime 41 bis.

Una decisione che ha spinto il questore di Salerno, Maurizio Ficarra, a disporre la chiusura del locale per 15 giorni. Già nei giorni scorsi l'esibizione aveva fatto scalpore, con i video arrivati sulla scrivania del comandante della compagnia carabinieri di Mercato San Severino, Alessandro Cisternino. Il comune aveva fatto già presente alle forze dell'ordine che non era mai stata autorizzato il concerto.

Sempre nella giornata di ieri, non si è fatta attendere la replica dello stesso Pandetta, il quale ha ricordato che i detenuti cui è stato dedicato il concerto "sono solo dei poveri padri che hanno sbagliato, ora lontani da casa, e che saranno perdonati da Dio".