Vendeva giocattoli a Cava ma nascondeva arsenale di botti Nei guai un uomo di 49 anni sorpreso dagli agenti di Polizia

Gli agenti del Commissariato di Cava de’ Tirreni hanno scoperto materiale esplosivo posto su una bancarella autorizzata a vendere giocattoli nel periodo delle festività. Il gestore, invece, un uomo di 49 anni del posto, aveva attrezzato la struttura per vendere i botti.

I poliziotti hanno perquisito la bancarella e aperto una busta in plastica nascosta nel secchio dell’immondizia da cui sono usciti cinque “tracchi”e cinque candelotti neri con la scritta “Rambo K33”.

All’interno di un sacco in fibra di juta, trovato all’interno di un veicolo parcheggiato vicino alla bancarella e nascosto in un bidone in ferro utilizzato per cuocere le castagne, c'erano altri trenta tracchi e venti candelotti

Inoltre, nel corso della perquisizione effettuata presso l’abitazione dell’uomo sono stati rinvenuti due bidoni in plastica, nascosti all’esterno di un porcile, dietro al muro in un angolo riparato dalle intemperie, al cui interno c’erano 110 candelotti e altri 33 con la scritta “Tunder”, 121 “cipolle”, 249 tracchi di 15 cm e 13 tracchi di 14cm.

In un bidone in plastica di colore grigio sono stati scoperti 229 tracchi di 4 cm e altre 4 cipolle.

Tutto il materiale è stato sequestrato e l’uomo è finito nei guai per detenzione illegale di materiale esplosivo.