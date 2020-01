Lanciano petardo in abitazione, a fuoco un balcone a Cava Tanta paura per la famiglia ma nessun ferito. Sul posto i vigili del fuoco

Serata di fine anno da dimenticare quella appena trascorsa per una famiglia di Cava de’Tirreni a causa di un incendio divampato all’esterno del balcone.

Infatti sembra che qualcuno avrebbe lanciato un grosso petardo verso l’abitazione, colpendo suppellettili e oggetti che avrebbero subito preso fuoco. Sul posto sono intervenuti immediatamente i caschi rossi che hanno evitato il peggio.

Tanta paura per la famiglia che era uscita poco prima fuori al balcone per festeggiare l’inizio del nuovo anno. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, danni solo alle pareti e al pavimento.