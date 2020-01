Camion si ribalta e abbatte la recinzione di una casa Lo schianto nei pressi dello svincolo dell'A2

Incidente stradale a Campagna, nei pressi dello svincolo dell’A2 del Mediterraneo. Un camion, per cause ancora da accertare, si è ribaltato finendo per distruggere la recinzione di una casa che si trova nelle vicinanze.

Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli che hanno estratto il conducente dal mezzo. L'uomo è stato poi soccorso dai sanitari del 118. Intanto si indaga per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.