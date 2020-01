Violenze nel centro massaggi a Cava: tutti assolti La decisione della Corte d'Appello. Consenziente il ragazzino

Assoluzione per tutti nel processo sulle presunte violenze sessuali di gruppo che si sarebbero consumate in un centro massaggi di Cava de’ Tirreni. A deciderlo i giudici della Corte d’Appello di Salerno perché “il fatto non sussiste”. Assolto dunque dalle accuse di violenza sessuale di gruppo nei confronti di un minore il titolare, G. A ed altre due persone, S.U e S.C. Tutto era nato dalla denuncia di un ragazzo, all'epoca dei fatti 17enne, che aveva parlato con i genitori di abusi che si sarebbero consumati tra l'ottobre 2015 e l'aprile 2016.

In primo grado gli imputati erano stati condannati complessivamente a 25 anni di carcere. Si sarebbe trattato, dunque, di giochi erotici e rapporti consenzienti.

Determinante la tesi della difesa che avrebbe dimostrato, dai tabulati telefonici, come sarebbe stato il 17enne a cercare il contatto con l’uomo in questione che, come avrebbero riportato alcuni testimoni, non sarebbe stato a conoscenza del fatto che il ragazzo era ancora minorenne quando avrebbe iniziato ad avere con lui rapporti sessuali. La violenza sessuale si sarebbe consumata dopo i giochi erotici, responsabile un quarto uomo con il viso coperto da una maschera nei video visionati dagli inquirenti, non ancora identificato.