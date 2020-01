Anziano cade dal balcone di casa e muore L'ottantenne ha perso la vita a causa delle gravi ferite interne

Dolore e lutto nella comunità di Pianesi, frazione di Cava de’ Tirreni, un uomo di 80 anni ha perso la vita dopo essere caduto dal balcone della propria abitazione, al terzo piano. Le gravi ferite riportate nell'impatto non gli hanno lasciato scampo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno condotto l'anziano in ospedale nel disperato tentativo di salvarlo.

Purtroppo nonostante il lavoro dei medici per l'ottantenne non c'è stato nulla da fare. Intanto sul caso indagano i carabinieri per accertare la dinamica di quanto accaduto, resta da chiarire se l'uomo sia caduto accidentalmente o se si sia trattato di un suicidio.