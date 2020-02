Scala: perseguita una donna, 53enne finisce ai domiciliari L'uomo è stato sorpreso dai carabinieri di Amalfi vicino al posto di lavoro della vittima

Sono scattate le manette per un 53enne di Scala, in costiera amalfitana, per aver violato le prescrizioni di divieto di avvicinamento a una persona.

Ad arrestarlo ieri sono stati i carabinieri della compagnia di Amalfi. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Salerno, è arrivato dopo le indagini effettuate dai militari della stazione di Ravello che in diverse occasioni avevano sorpreso l'uomo vicino al posto di lavoro di una donna, di 43 anni, vittima di diversi atteggiamenti di persecuzione da parte del 53enne, già arrestato lo scorso settembre.

Poi l’obbligo di non avvicinarsi alla donna e ai suoi familiari e il divieto di sostare nei pressi del bar gestito dalla signora.

Adesso l'uomo è finito ai domiciliari.