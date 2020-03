Esce di casa per comprare la cocaina: denunciato 44enne L'uomo è finito nei guai per aver violato le norme anti contagio da Coronavirus

Un 44enne di Cava de' Tirreni e stato denunciato dalla Polizia di Stato per violazione delle norme imposte dal Decreto emanato dal Governo per limitare la diffusione del contagio da coronavirus L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era uscito di casa per andare a comprare una dose di cocaina. Il controllo è scattato mentre percorreva una via del centro cittadino in sella ad un motorino.

Alla vista della pattuglia ha accelerato la marcia attirando l'attenzione dei poliziotti che però lo hanno bloccato. Il 44enne aveva anche compilato l’autocertificazione e ha tentato di giustificarsi spiegando agli agenti di essere uscito per effettuare un pagamento urgente. Ma il suo atteggiamento nervoso ha fatto insospettire i poliziotti che lo hanno perquisito e trovato in possesso di un involucro di cellophane contenente la cocaina.

E' stato denunciato sia per la violazione delle prescrizioni imposte per l'emergenza da coronavirus sia per le dichiarazioni false. Inoltre è stato segnalato alla Prefettura come consumatore di stupefacenti e denunciato anche perchè il ciclomotore era sprovvisto della copertura assicurativa. Il 44enne non aveva il certificato di circoclazione e gli agenti hanno scoperto che non aveva mai conseguito la patente di guida. L’uomo è stato segnalato all’Asl di Salerno per l'adozione dei relativi provvedimenti.