Cava, in strada senza valido motivo: cinque denunciati Un giovane è denunciato anche per spaccio di sostanze stupefacenti

Denunciate 5 persone sul territorio Salernitano dalla Polizia di Stato per aver violato le norme imposte per limitare la diffusione del contagio da coronavirus. Nel corso dei servizi di vigilanza effettuati nella giornata di ieri dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’Tirreni, un 37enne di Nocera e due 40enni residenti in comuni della Valle dell’Irno, sono stati fermati mentre si aggiravano nei pressi della locale Stazione Ferroviaria, sprovvisti di pertinente autocertificazione.

Alle domande degli agenti sulla loro presenza in stazione, i tre hanno tentato di giustificarsi dicendo di "essere in attesa dei mezzi pubblici per fare rientro presso i comuni di rispettiva residenza". I tre, non hanno fornito agli agenti valide motivazioni sulla necessità di sposarsi nel comune di Cava de’Tirreni.

Altri due giovani cavesi, entrambi pregiudicati, sono stati invece controllati in una frazione collinare della città, anch’essi sprovvisti di autocertificazione. Ai poliziotti hanno dichiarato l’urgenza di dover effettuare delle commissioni, ma anche in questo caso non hanno saputo giustificare il loro allontanamento dalle rispettive abitazioni.

Inoltre, durante il controllo, a seguito di perquisizione personale, un giovane è stato trovato in possesso di hashish, già suddivisa in dosi. La droga è stata sottoposta a sequestro mentre per il giovane è scattata anche la denuncia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Dall’inizio dell’emergenza, 50 sono le persone denunciate dai poliziotti di Cava de’ Tirreni per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, per false attestazioni o dichiarazioni a Pubblico Ufficiale o per altri reati.