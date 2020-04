Cava, in strada senza motivo: quattro verbali da 500 euro Disposto anche l'isolamento per 14 giorni

Continuano i controlli sul territorio Salernitano per le persone in strada senza valido motivo o senza autocertificazione. Nella giornata di oggi, a Cava de'Tirreni, il personale della polizia municipale ha elevato quattro verbali per violazione delle disposizioni di Governo e delle Ordinanze regionali sugli spostamenti.

Quattro i cittadini fermati e sprovvisti di valido documento, con multa da 500 euro e restrizione in isolamento per 14 giorni ad altrettanti che non hanno potuto giustificare la loro presenza in strada.