In auto fuori comune e con arnesi atti allo scasso: denunciati Il controllo è stato effettuato dalla Polizia a Cava de' Tirreni

Sono stati sorpresi dagli agenti della Polizia di Stato fuori dal proprio territorio e in possesso di arnesi atti allo scasso. È scattata la denuncia per due persone originarie dell'Agro Nocerino Sarnese, sottoposte a controllo a Cava de' Tirreni. Gli agenti hanno, poi, esteso la perquisizione all'auto a bordo della quale viaggiavano, rinvenendo una banconota da 20 euro palesemente contraffatta, nonché numerosi attrezzi atti allo scasso, tra cui una chiave a “T” con punta piatta ed un palo in ferro, cosiddetto estrattore/battipalo, della misura totale di circa 90 centimetri e del peso di circa 10 chili. Attrezzi solitamente utilizzati per forzare portiere e blocchi di accensione dei veicoli. Il materiale è stato sottoposto a sequestro penale, mentre il conducente del veicolo è stato deferito all'autorità Giudiziaria per possesso ingiustificato di attrezzi atti allo scasso, porto di oggetti atti ad offendere e possesso di banconote falsificate. Il veicolo, inoltre, è stato sottoposto a fermo amministrativo in quanto il conducente risultava sprovvisto della patente di guida perché revocata nell’anno 2014 e mai più conseguita. Ad entrambi, inoltre, è stato contestato il mancato rispetto delle prescrizioni atte al contenimento del rischio epidemiologico, avendo lasciato senza giustificato motivo il proprio domicilio.