Campagna, urla e offese ai carabinieri durante un controllo E' accaduto a Quadrivio, l'uomo denunciato per oltraggio e multato per le norme anti Covid

Urlando, ha rivolto una serie di offese ai carabinieri che erano impegnati nei controlli per il rispetto delle normative anti-Covid. È accaduto nei giorni scorsi a Campagna, in località Quadrivio, nel Salernitano. Le immagini di quanto accaduto sono state riprese con un telefono cellulare da un residente e, in poco tempo, sono diventate virali. Dalle immagini amatoriali s'intuisce chiaramente quanto accaduto: prima, fuori dall'obiettivo del cellulare, si sente una persona urlare nel silenzio delle strade deserte; poi compare un uomo che si scaglia verbalmente conto la pattuglia impegnata nei controlli. L'uomo, da quanto si apprende, è stato contravvenzionato per la violazione delle norme anti-Covid ed è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. Un gesto che ha generato indignazione e rabbia tra i cittadini che, anche sui social, hanno rimarcato il grande lavoro messo in campo dagli uomini dell'Arma in questa fase di emergenza sanitaria per garantire la sicurezza e l'incolumità di tutti.