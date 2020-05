Eboli: 16enne senza mascherina aggredisce ristoratore Era stato rimproverato. L'uomo ha riportato una ferita al sopracciglio

Un ristoratore di Eboli è stato aggredito per aver rimproverato un 16enne senza mascherina che sostava davanti al suo locale. Cinque punti di sutura all'arcata sopraccigliare e 8 giorni di prognosi, per il 48enne che stava effettuando dei lavori per poter riaprire la sua attività commerciale. Tutto è successo tra Piazza della Repubblica e Corso Garibaldi. Il giovanissimo di nazionalità romena si è scagliato contro l'uomo colpendolo con calci e pugni e minacciandolo con un coltello.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.