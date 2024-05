Eboli, maxi-furto al bar-tabacchi: colpo da 50mila euro I ladri hanno portato via sigarette, gratta e vinci e una macchinetta cambiamonete

Un maxi-furto è stato messo a segno in via San Giovanni ad Eboli. Una banda specializzata di ladri ha svaligiato il bar-tabacchi e distributore di carburanti che si trova a pochi metri dallo svincolo autostradale. I banditi sono arrivati con due Suv e sono riusciti a sventrare l'ingresso, legando delle catene alla saracinesca. Una volta entrati nell'attività, hanno portato via stecche di sigarette, gratta e vinci e una macchinetta cambiamonete. Il bottino, secondo una prima stima, sarebbe di almeno 50mila euro. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli. Al vaglio le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza che hanno ripreso l'azione dei banditi. Non è la prima volta, purtroppo, che nella Piana del Sele si verificano episodi del genere. Nei giorni scorsi, a Campagna, i ladri hanno rubato sigarette e Gratta e vinci per un ammontare di circa 70mila euro; ad aprile, invece, fu messo a segno un furto in un tabacchi di Eboli.