Salerno, Sammartino (Noi Moderati) rilancia: "Attiveremo comitati di quartiere" Presentato il coordinamento cittadino, tra le new entry anche Sonia Senatore

Si presenta il coordinamento cittadino di Noi Moderati Salerno. A guidare la squadra del capoluogo di provincia l’avvocato Ciro Sammartino mentre ufficializza l’adesione Sonia Senatore, responsabile regionale del Centro Ascolto del Disagio. “Sono soddisfatto di questa nomina, mi impegnerò nell’ambito cittadino, sono un salernitano e nutro forte interesse verso la mia comunità - dice l’avvocato Sammartino -. Sono ben determinato. Il mio impegno è creare comitati di quartiere affinché questa città, che oggi risulta un po’ assopita da trent’anni dal potere deluchiano, inizi a rimboccarsi le maniche e a pensare ad un futuro diverso per questa comunità . Condivido i principi e gli ideali di questo nuovo partito, giovane ma ben strutturato e presenta caratteristiche che io condivido in pieno”.

Questo punto di partenza è frutto dell’impegno che il coordinatore provinciale Luigi Cerruti ha portato avanti fino ad oggi. “Stiamo lavorando per ridare dignità alla nostra città, hanno scelto di aderire al partito persone di valore, da sempre impegnate sul territorio e presenti”, dice Cerruti. A guidare la segreteria organizzativa provinciale ci sarà Sonia Senatore. Ad entrare nel coordinamento cittadino anche Cristian Santoro, Cristiano Blotta.

“Ho sempre cercato di portare donne e giovani in politica, portando ad esempio il mio impegno sul territorio. Noi dobbiamo rivolgerci a quel 50% che non ha più fiducia nella politica e noi saremo il partito di riferimento. Dobbiamo riportare serenità nelle famiglie, ma è tempo di scendere in campo e impegnarsi in prima persona. Non dobbiamo preoccuparci delle percentuali ma garantire una qualità di classe dirigente che oggi manca. Noi Moderati sarà riferimento di professionisti di rispetto, di giovani di valore, donne che meritano il giusto spazio per il loro impegno sociale, saremo quelli che faranno tornare la passione per la politica”, aggiunge la Senatore che ribadisce la necessità di lottare per il Mezzogiorno d’Italia. “Parlerò alle tante donne, alle tante mamme per permettere loro di avere l’occasione per dimostrare ai loro figli che un futuro possibile su questo territorio è possibile”. Responsabile agli enti Locali per Noi Moderati Enrico Tucci, coordinatore locale per la città di Battipaglia.