Tentato omicidio ad Angri: spari contro imprenditore Il 41enne raggiunto da tre colpi, a novembre un attentato alla sua azienda

Gli hanno sparato contro diversi colpi di pistola, tre dei quali lo hanno raggiunto al braccio e al fianco. Ma, fortunatamente, l’imprenditore vittima dell’agguato avvenuto la scorsa sera ad Angri, non è in pericolo di vita. L’uomo, operante nel settore dei servizi di pulizia, è riuscito a darsi alla fuga ed è stato trasportato in ospedale a Nocera Inferiore. Il fatto è avvenuto intorno alle 21.30. Il 41enne, mentre era a bordo della sua auto, è stato affiancato da una moto dalla quale sono partiti diversi colpi d’arma da fuoco. I carabinieri del reparto Territoriale di Nocera Inferiore, guidati dal colonnello Rosario Di Gangi, sono a lavoro per ricostruire il movente di quanto accaduto. A novembre la sede dell’azienda del 41enne fu oggetto di un attentato.