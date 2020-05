Cocaina ed eroina destinata ai giovani: arrestato L'appostamento nel centro storico di Salerno. Denunciata anche una donna

Cocaina ed eroina destinate ai giovani della movida nel centro storico di Salerno. E' stato arrestato gli agenti della Squadra Mobile - Sezione Criminalità Diffusa-. G.D.S, queste le iniziali dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine, colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina.

Nel corso di un servizio di appostamento nel centro cittadino di Salerno, gli agenti hanno notato un via vai di giovani in un punto preciso del centro storico. Sono riusciti ad individuare l'arrestato in compagnia di una donna, già nota alle forze dell'ordine, intenti nell'attività di spaccio. Alla vista degli agenti, i due hanno tentato di allontanarsi frettolosamente.

Dalla successiva perquisizione personale, lui è stato trovato in possesso di 13 dosi di cocaina per complessivi 2,14 grammi e 15 dosi di eroina per complessivi 2,01 grammi, e di 40 euro in contanti, provento dell’illecita attività.

La donna è stata denunciata.