Usa la casa come una centrale di spaccio: arrestato 30enne Blitz dei carabinieri

Avrebbe usato la sua abitazione come una centrale di spaccio, per questo motivo un 30enne, residente a Moio della Civitella, è stato arrestato dai carabinieri. Blitz dei militari in casa dell'uomo.

Durante la perquisizione sono stati sequestrati quasi 100 dosi di cocaina, altre dosi di marijuana e hashish già confezionate a pronte per essere vendute ai "clienti", ma anche i bilancini di precisione e una ingente somma di denaro, probabile provento dello spaccio.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato condotto nel carcere di Vallo della Lucania.